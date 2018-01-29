تداولات البورصة بلغت 14.3 مليون دولار

رفعت أسهم ثلاث شركات تداولات البورصة لحوالي 14.3 مليون دولار أمريكي، اليوم الاثنين، وسجل مؤشر البورصة انخفاضا بنسبة 0.23%.

وتقاسم سهم بنك الاستثمار الفلسطيني وبنك القدس تداولات اليوم بقيم وصلت لحوالي 11.2 مليون دولار أمريكي، وبقيمة حوالي 5.6 مليون دولار لكل منهما.

وسجل بنك القدس ارتفاعا في قيمة سهمه، في حين تراجع سهم بنك الاستثمار الفلسطيني. فيما كان نصيب سهم الاتصالات من قيمة التداولات حوالي 1.8 مليون دولار.

وأغلق مؤشر القدس 577.65 نقطة، منخفضا 1.33 نقطة عن جلسة تداول الأمس، مدفوعا بتراجع مؤشر غالب مؤشراته مع ارتفاع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 1.35%.

وانخفض مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.22%، ومؤشر قطاع الاستثمار بنسبة 0.69%، ومؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.05%، ومؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.19%.

وشهدت جلسة اليوم التداول على حوالي 8.7 مليون سهم في 285 صفقة، وجرى فيها تداول أسهم 20 شركة، انخفض منها سهم 9 شركات، وارتفع سهم 5 شركات، واستقر سهم 6 شركات.

والشركات الخاسرة كانت: فلسطين للاستثمار العقاري، والاتحاد للأعمار والاستثمار، وبنك الاستثمار الفلسطيني، والبنك الإسلامي الفلسطيني، وسجاير القدس، وبيرزيت للأدوية، والفلسطينية للكهرباء، وفلسطين للتنمية والاستثمار، والقدس للمستحضرات الطبية.

وارتفع سهم شركات التأمين الوطنية، والوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات" نابكو"، والمجموعة الأهلية للتأمين، والبنك الوطني، وبنك القدس.

واستقر سهم الشركات التالية: أبراج الوطنية، والعربية الفلسطينية للاستثمار"إيبك"، وبنك فلسطين، ومطاحن القمح الذهبي، والاتصالات الفلسطينية، وموبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات.