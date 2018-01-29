الاحتلال يخطر بهدم منزلين وبركس زراعي في نابلس

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بهدم منزلين وبركس زراعي في قرية بيت دجن شرق نابلس.

وأفاد مدير مجلس قروي بيت دجن ناصر أبو جيش، بأن قوات الاحتلال، ترافقها ما تسمى بالإدارة المدنية والتنظيم الإسرائيلي، اقتحموا القرية صباحا، وسلموا إخطارات هدم لمنزلين وبركس زراعي، بحجة البناء في المنطقة المصنفة "ج".

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال أخطرت، بهدم منزلين مكون كل منهما من طابقين تعود ملكيتهما للمواطنين عميد أحمد أبو ثابت ورأفت عناد أبو جيش، وبركس لتربية الأغنام كانت قوات الاحتلال هدمته وأعيد بناؤه العام الماضي، يعود للمواطن سائد أحمد أبو جيش.