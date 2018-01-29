الصحة: موت محقق في حال استمرار انقطاع الكهرباء عن مستشفى بيت حانون

حذر المدير الطبي بمستشفى بيت حانون الدكتور أيمن حمدان من خطورة استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن مستشفى بيت حانون، وذلك بسبب ازمة نفاد الوقود التي تعاني منها المرافق الصحية في قطاع غزة، مشيراً إلى أن المخاطر قد ينجم عنها فقدان حياة المرضى في حال استمرت الأزمة.

وبين المدير الطبي للمستشفى أن بعض الاصابات وخصوصاً الخطيرة منها، والتي كانت تصل إلى المستشفى نتيجة الحوادث أو الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة قد تتعرض إلى مخاطر جمة جراء عدم المقدرة على استقبالها في المستشفى والوقت المستغرق لتحويلها للمستشفيات الأخرى.

وأشار د. حمدان إلى أن كافة الأجهزة التي تعتمد على الطاقة الكهربائية والتي تعتمد عليها الكوادر الطبية في انقاذ الحالات باتت خارج الخدمة بسبب انقطاع التيار الكهربي.

وفي ذات السياق، بين د. حمدان إلى حالة الاستياء والمعاناة الشديدة في صفوف المرضى جراء توقف خدمات العمليات الجراحية في المستشفى، مبيناً أن المستشفى لم يتمكن من اجراء أي عملية منذ ساعات الصباح بسبب الأزمة.

وأشار إلى أن المستشفى يعتبر الوحيد الذي يقدم خدماته التخصصية على مستوى جراحات الأطفال وجراحات الأنف والأذن والحنجرة بشكل تخصصي لقرابة الـ 60 الف مواطن من سكان المحافظات الشمالية.

وكانت وزارة الصحة قد حذرت من توقف العديد من المستشفيات والمراكز الصحية في قطاع غزة بسبب أزمة نفاد الوقود، مشيرة إلى انه حتى اللحظة لا يوجد أي أفق للحل على الرغم من كل الجهود المبذولة من جانبها في سبيل انهاء الأزمة.