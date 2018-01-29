سلاح الجو يميل الى تفضيل اف 15 -هآرتس

على اف35 في صفقة السرب القادمة

بقلم: عاموس هرئيل

(المضمون: في سلاح الجو يشيرون الى عدد من افضليات الطائرة القديمة اف 15 ومنها القدرة على حمل قنابل اكثر ومدى طيران أطول -المصدر).

سلاح الجو سيتخذ في الاشهر القريبة القادمة قرار هام بشأن استمرار تزوده بالطائرات الحربية. ويقف على الاجندة سؤال حول هل سيتم شراء سرب آخر ثالث من طائرات اف35 أو شراء سرب من طائرات أقدم، لكنها ذات افضليات اخرى، اف15. قرار سلاح الجو يحتاج الى مصادقة القيادة العامة للجيش وبعد ذلك قرار من اللجنة الوزارية للتسلح، ولكن تجربة الماضي تدل على أن توصية سلاح الجو هي التي تملي في نهاية المطاف قرار الشراء. قائد سلاح الجو، الجنرال عميكام نوركن، يميل الى تفضيل شراء سرب اف15. ويتوقع أن يبلور توصيته حتى شهر أيار القادم.

لقد استكملت اسرائيل والولايات المتحدة صفقة شراء طائرات اف35 من الشركة الامريكية المنتجة "لوكهيد مارتن". في هذه الصفقة تم الاتفاق على شراء 50 طائرة، أي سربين، اللذان سيتم الانتهاء من تزويدهما لاسرائيل في 2024. حتى الآن تم استيعاب 9 طائرات اف35 ومؤخرا اعلن الجيش الاسرائيلي أن الطائرات التي تلقاها ذات قدرة أداء اولى. الحاجة الى اتخاذ قرار بخصوص شراء سرب آخر خلال فترة زمنية قصيرة نسبيا ينبع من التقادم السريع لنظام طائرات سلاح الجو.

عدد من الطائرات المستخدمة تم شراؤها في نهاية السبعينيات، ورغم عدة عمليات تطوير اجريت عليها إلا أنها ستنهي في السنوات القريبة وظيفتها. على هامش مؤتمر دافوس في سويسرا في الاسبوع الماضي بحث رئيس الحكومة نتنياهو مع نظيره من كرواتيا أندريه فلاكوفيتس بيع طائرات اف16 التابعة لسلاح الجو الكرواتي. وهي طائرات من نوع "نيتس" من الطراز أ و ب، والتي أغلق سلاح الجو السرب الاخير لها في السنة الماضية. اسرائيل ما زالت تبحث عن مشترين ايضا لطائرات اف16 من طراز "براك" سي. و دي، ويجب عليها اغلاق هذا السرب ايضا لاحقا من

في المقابل، فان لطائرة اف15 الاقدم توجد افضليتان: مدى الطيران اكبر من طائرة اف35، وبالاساس قدرة حمل قنابل اكثر. اعتبار آخر في صالح اف15 هو أننا نتحدث عن منصة من نوع آخر – هكذا يمكن لسلاح الجو أن يستند مستقبلا على تنوع من الطائرات وليس على نوع واحد فقط. طائرة اف15 آي تمر الآن بعملية تحسين من قبل الشركة المنتجة "بوينغ"، كما أن هذه الطائرة تعتبر رخيصة اكثر في تشغيلها من اف35، رغم أن تكلفة شرائها يتوقع أن ترتفع في صفقة مستقبلية ويمكن أن تساوي في سعرها طائرة اف35 في الصفقة القادمة.

يبدو أن تردد سلاح الجو لا ينبع من الحاجة الى سرب طائرات اف35 آخر، بل من سرعة التزود بها. من يؤيدون شراء طائرات اف15 يفضلون تأجيل شراء سرب ثالث من طائرات اف35 الى موعد أبعد، حتى نهاية العقد القادم.

شراء السرب القادم سيتم في كل الاحوال في اطار البرنامج متعدد السنين للجيش، بعد استكمال خطة "جدعون" في العام 2020. سيتم شراء الطائرات من اموال المساعدات الامنية الامريكية. اتفاق المساعدات الجديد الساري لمدة عشر سنوات وقع في نهاية ولاية ادارة اوباما وسيدخل الى حيز التنفيذ في السنة القادمة.