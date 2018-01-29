غزة: مركز فيلم الثقافي يعلن عن انطلاق مهرجان آمال الدولي للأفلام

أعلن مركز فيلم الثقافي بالتعاون مع مفوضية الأسرى والمحررين ووزارة الأسرى والمحررين وهيئة الأسرى والمحررين ولجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية وجمعية واعد للأسرى والمحررين والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان والجامعة الإلكترونية عن مهرجان آمال الدولي للأفلام.

وأشار مدير المهرجان المخرج رياض شاهين، إلى أن فعاليات المهرجان ستبدأ في شهر أكتوبر القادم لهذا العام 2018، داعياً جميع شركات الإنتاج والمنتجين والمخرجين المستقلين وصانعي الأفلام والقنوات الفضائية من داخل وخارج فلسطين بالمشاركة بأفلامهم وفق المعايير التالية:

أن يوافق الفيلم معايير الجودة العالمية ، ولا يخلّ بالآداب العامة.

أن يكون الفيلم من إنتاج عام 2014م فما بعد.

تعبئة استمارة المشاركة عبر صفحة المهرجان .

أن يتم تسليم المادة على هيئة D.V.D أو شريط D.C. في مقر المهرجان الكائن في مدينة غزة مركز فيلم الثقافي شارع الوحدة برج شوا وحصري الطابق الرابع أو إرساله عبر صفحة المركز على فيس بوك انقر هنــــــــــا

الالتزام بموعد التسليم الذي ينتهي 31 يوليو لهذا العام 2018 م.

للتواصل/ تلفون: 0097082841085 جوال: 00970599162563



