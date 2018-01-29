أبو الريش: 45% من الأدوية بمستشفيات القطاع رصيدها صفر

قال وكيل وزارة الصحة بغزة يوسف أبو الريش، إن الأرصدة الصفرية من الأدوية في مستشفيات قطاع غزة، وصلت إلى 45% من قائمة الأدوية الأساسية و 16% من أصناف أخرى ستدخل ضمن تلك القائمة خلال أيام.

وذكر أن الأدوية القريبة من النفاذ تقدم خدمات هامة وحيوية وضرورية في أقسام العمليات وحضانات الأطفال والعناية المركزة والمختبرات وأدوية التشنجات والصرع وأدوية السرطان وأدوية الفشل الكلوي.

جاء ذلك خلال لقاء طارئ مع لجنة المتابعة العليا لفصائل العمل الوطني والإسلامي في قطاع غزة، الأحد، لوضعهم في صورة مستجدات الوضع الكارثي الذي يتهدد منظومة العمل الصحي الحكومي في غزة.

وأكد أبو الريش انه ومع زيادة ساعات فصل التيار الكهربائي عن المستشفيات وزيادة الاحتياج من الوقود والسولار اللازم لتشغيل المولدات، كل ذلك أدى إلى زيادة عبئ كبير وخطير على استمرار الخدمة وخطورة توقفها أو عدم القدرة على تقديمها للمرضى بالشكل الطبيعي.

وطالب أبو الريش الحضور بأن تكون هناك خطوات مشتركة لرفع صوت المرضى للحكومة وللقيادة الفلسطينية وعدم انتظار ما هو أسوأ مع التصريحات الصعبة التي تحدث بها منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف عن عدم توفر أية مؤشرات لدعم الصحة في غزة بالوقود.

ولفت إلى أن ما تبذله الوزارة على مدار الساعة من تواصل مع كافة الجهات الداعمة والجهات الرسمية والمؤسسات لتطويق الأزمة التي باتت تشرف على مرحلة كارثية.

وحذر من أن تفاقم الوضع الكارثي الذي يعيشه القطاع الصحي من شأنه أن يفرض خيارات صعبة وغير مسبوقة بتوقف مستشفيات عن العمل خلال الساعات القليلة القادمة، وهو ما حدث من مستشفى بيت حانون.

وقال إن كافة المعطيات على الأرض وغياب أي أفق لإخراج الوضع الصحي من دائرة الأزمات الخانقة يتطلب منا جميعا التداعي لتوحيد وتنسيق الجهود لإنقاذ حقوق المرضى العلاجية والخدمات الصحية التي تعمل بإمكانيات مستنزفة.

بدوره، أكد خالد البطش القيادي في حركة الجهاد الإسلامي باسمه وباسم كافة ممثلي قوى وفصائل العمل الوطني والإسلامي، أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال الصمت عن هذا الوضع الصحي الكارثي.

وشدد على أنه من واجب الجميع التداعي لإخراج العمل الصحي من أزماته وضمان توفر الأدوية والمستهلكات الطبية.

وطالب البطش الجميع برفع صوت المرضى ودعم حقوقهم، داعيا الحكومة والقيادة الفلسطينية إلى اتخاذ الإجراءات العاجلة والضرورية لإنهاء مسببات تلك الأزمات المستمرة .