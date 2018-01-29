الاحتلال يهدم عمارات سكنية في بيت جالا ويشرد قاطنيها

هدمت جرافات بلدية الاحتلال الإسرائيلي بالقدس، اليوم الإثنين، عمارات سكنية في منطقة بئر عونة غرب مدينة بيت جالا بالضفة الغربية المحتلة، فيما تم تشريد سكانها الذين يقدر عددهم بالعشرات.

وعند ساعات الصباح داهمت الجرافات الحي السكني في بيت جالا برفقة قوات معززة من شرطة الاحتلال التي حاصرت الحي وحولته لثكنة عسكرية ومنعت المواطنين من الاقتراب.

وقامت الجرافات بهدم العمارات السكنية بذريعة البناء دون تراخيص، فيما تمتنع لجان التنظيم والبناء وسلطات الاحتلال من منح المواطنين الفلسطينيين تراخيص للبناء، وتمتنع عن توسيع مسطحات النفوذ والبناء للتجمعات السكنية الفلسطينية التي يتم محاصرتها بالمشروع الاستيطاني.

وقال أهالي من منطقة بئر عونة، إن خمس آليات ضخمة للهدم ترافقها قوات كبيرة اقتحمت الحي وحاصرت بنايات المواطنين، قبل أن تشرع بهدمها.

وقال زكريا الوحش أحد سكان منطقة بئر عونة، إن الاحتلال شرع بهدم بنايتين سكنيتين تأويان 12 عائلة، بحجة البناء بدون تراخيص.

وتتعرض منطقة بئر عونة وقرية الولجة المتاخمتين للحدود الجنوبية لمدينة القدس المحتلة لحملات هدم وتهجير ممنهجة تنفذها سلطات الاحتلال، بهدف ترحيل سكان هذه المناطق وضمها للمستوطنات القائمة على أراضي المواطنين هناك، في إطار ما يسمى بمشروع "القدس الكبرى".

وتفرض بلدية الاحتلال في القدس نفوذها على تلك المناطق، وتهدم المنازل التي تبنى بدون الحصول على التراخيص التي لا تصدرها سلطات الاحتلال للأهالي، كما تفرض ضريبة الأملاك "الأرنونا" على بقية أهالي تلك المنطقة.