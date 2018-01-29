تجربة هي الأولى من نوعها بغزة: نجاح زراعة نبات "الاستيفيا"



في تجربة تعد الأولى من نوعها، تمكن مختبر الأنسجة التابع لوزارة الزراعة في قطاع غزة من زراعة نبات الاستيفيا بتقنية زراعة الأنسجة محلي بديل السكر والذي يعرف باسم الورقة الحلوة".

وقالت المهندسة منال صبح:" أن مختبر الأنسجة نجح فعلياً من إكثار نبات الاستيفا مخبرياً بنجاح بعد استيراده من جمهورية مصر العربية قبل عدة سنوات، ولازالت الأبحاث وعملية الاكثار مستمرة رغم الحرب والحصار اللذان لهما الأثر السلبي لتأخر في عملية الأقلمة وإنتاج شتلات من نبات الاستيفيا

وأضافت: نظرا للاهتمام الكبير بتلك العشبة علي انها من المواد المحلاة الطبيعية , فقد نالت الكثير من البحث والدراسة، وبيان السمية التي يمكن أن تحتوي عليها, وقد وجد أنها غير سامة أو ضارة, وليس بها محفزات سرطانية او مؤثرات ضارة علي الاجنة.

"وتتميز نبتة "الاستفيا" الفريدة من نوعها بانها أحلي من السكر الخام بثلاثمائة مرة وعلاج لمرضي السكري والضغط المرتفع وهي عبارة عن عشبة عطرية شديدة الحلاوة ذات خصائص تغذية مذهلة. وحلاوتها تعود الي طبيعتها التي تحتوي على جزيئات ومركبات سكرية مع انها لا تحتوي علي سكر كما ان طعها مميز فيه القليل من المرارة ويشبه طعم عرق السوس، وكلما كانت من النوع الجيد قلت المرارة فيها، وحلاوتها لا تشبه حلاوة السكر العادي او السكر الاصطناعي ولكنها مقبولة وقد يحتاج الانسان الي ان يتعود على طعمها.

وعشبة الاستيفيا شجيرة موطنها البراغواي حيث وجد ان السكان الأصليين هناك كانوا يستعملونها في التحلية وكمهضم ومشروب مقوي وعلاج موضعي لشفاء الجروح منذ أكثر من 1500 سنة.

غنية بالعناصر المغذية

وأشارت صبح إلى أن الاستيفيا غنية بالعناصر المغذية مثل البروتين والكالسيوم والفسفور والصوديوم والمغنيزيوم والزنك وفيتامينات أ و ج واكثر من 100 نوع من البروتينات النباتية.

واهم ما تتميز به الاستيفيا انها تساعد علي تخفيف الوزن لانها لا تحتوي علي سكر ولا علي سعرات حرارية

كما ان تناولها يساعد علي التقليل من اشتهاء الحلويات والاطعمة الدسمة. فتناول من 10 الي 15 نقطة من محلول مركز أوراق الاستيفيا قبل الوجبة بحوالي ثلث ساعة يقضي علي الشعور بالجوع . كما قلت الرغبة في التدخين وتناول المشروبات الكحولية (في الغرب) عند الذين يتناولون الاستيفيا كمشروب.

وعلي عكس السكر العادي الذي يؤدي تناوله الي ارتفاع مستوي السكر في الدم يتلوه انخفاض في مستواه بعد هضم السكر في الدم يتلوه انخفاض في مستواه بعد هضم السكر ثم الشعور بالرغبة في تناول المزيد منه فان الاستيفا يوازن مستويات السكر في الدم وبهذا يجعل تدفيق الطاقة ثابتا. ولذلك، فالاستيفيا مناسبة جدا لمرضي السكري وللذين يعانون من نقص السكر ولمرضي الضغط.

كم ثبتت فائدة الاستيفيا لدي كثيرين عند استخدامها كمكمل غذائي، فتناول 20 الي 30 نقطة من مركز العشبة ككل مع كل وجبة يؤدي الي توازن مستويات السكر في الدم خلال فترة قصيرة من الوقت، كما يؤدي الي زيادة النشاط وتوقد الذهن وتحسين الهضم واستجابة جهاز المناعة

الاستخدامات الطبية

وتستخدم" الاستيفيا" كنظام غذائي لأي شخص يعاني من مشاكل في سكر الدم كما تساعد علي تقوية الهضم، كما تستخدم كعلاج طبيعي للأنفلونزا ونزلات البرد واحتقان الحلق وأيضا لها تأثير علي تقوية عضلة القلب والاوعية الدموية

وتستخدم في علاج الامراض الجلدية حيث انها ذات تأثير فعال علي اكزيما والتهاب الجلد

كما تساعد علي تجنب حدوث تسوس الاسنان وعلاج امراض اللثة كما انها تمنع تكوين الجير علي الاسنان

ويتمتع نبات الاستيفيا بالقدرة علي منع نمو وتكاثر بعض البكتريا الحية الدقيقة الممرضة ويوضح أهمية استخدام النبات في منتجات معاجين الاسنان وغسول الفم ، وأيضا يستخدم للمساعدة في أنظمة الرجيم الغذائي ، وللحد من الحموضة الزائدة في المعدة وللتخلص من حمض البوليك الزائد في الجسم .

استخدامات نبات الاستيفيا والمحليات المستخلصة منه :

يستخدم ورق نبات الاستيفيا الذي يعرف باسم الورقة الحلوة او ورقة العسل كورقة كاملة في تحلية المشروبات كالعصائر والمشروبات الساخنة وأيضا المشروبات الغازية التي تعتمد على عصائر الفاكهة ، والمياه الغازية التي اشتهرت مؤخرا بخلوها من السكر والسعرات الحرارية .

إضافة الى المربيات والمشروبات فعند تطبيق محلي الاستيفيا كبديل للسكروز في تصنيع مربى الجزر والتفاح والفراولة وان العينات التي تحتوي على 50 % من محلى الاستيفيا نالت قبول المستهلكين بنفس درجات العينات المصنعة بالسكروز .

البسكويت بأنواعه المختلفة والكيك .. حيث ثبت ان استخدام نسبة 50 %من محلى الاستيفيا كبديل للسكروز في تصنيع البسكويت نال قبول المستهلكين، ومشروبات اللبن والزبادي الحلو ، وانتاج أنواع من اللبان الخالية من السكر .

أهمية الاستيفيا في الصناعات الغذائية :

يستخرج السكر من أوراق النبات ولا يعطي سعرات حرارية تذكر ويصنف ضمن المحليات الطبيعية المركزة تمييزا له عن جميع المحليات الصناعية، ومن مميزاته انه يحافظ على مواصفاته عند تعرضه لدرجة حرارة مرتفعة في عمليات الطهي واعداد الأطعمة المختلفة ، ولا تتأثر مواصفاته مع تغير

يستخرج السكر من أوراق النبات ولا يعطي سعرات حرارية تذكر ويصنف ضمن المحليات الطبيعية المركزة تمييزا له عن جميع المحليات الصناعية ، ومن مميزاته انه يحافظ على مواصفاته عند تعرضه لدرجة حرارة مرتفعة في عمليات الطهي واعداد الأطعمة المختلفة ، ولا تتأثر مواصفاته مع تغير درجة حمضية او قلوية الوسط المستخدم فيه لهذا يصلح لإضافته الى جميع المشروبات المرطبة والعصائر والمياه الغازية ،حيث لا تتأثر قوة تحليته بمرور الوقت ويتجاوز عمره عند التخزين عدة سنوات ، ويحسن من مذاق المواد الغذائية التي يضاف اليها ، ولا يحدث تغير في لون مادة الاستيفوسيد بفعل الحرارة على عكس السكر الذي يتحول الي اللون البني عند التسخين.

والاستيفيا نبات غير سام على الاطلاق والمادة المستخلصة منه غير قابلة للتخمر .