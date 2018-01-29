الأوقاف: اعتماد حجاج الدفعة الإضافية من العام الماضي

أكد وزير الاوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس، اليوم الاثنين، أن الوزارة ملتزمة باعتماد كافة حجاج الدفعة الإضافية التي تم اعتمادها العام الماضي في وقت متأخر، ولم يتسن لأصحابها الخروج لأداء الفريضة لضيق الوقت، بعد أن دفعوا الرسوم.

وأوضح ادعيس في بيان، أن الوزارة اعتمدت كافة الأسماء الموجودة لديها، حسب التسجيل، للخروج لأداء الفريضة هذا العام، مضيفا انه سيتم فتح المجال لأصحاب الحق في هذه الدفعة لدفع الرسوم، بعد أن يتم اعتماد قيمة الرسوم لهذا العام، مطمئنا كافة أصحاب الحق بالأولوية لأداء الفريضة هذا العام.