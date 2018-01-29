الزراعة: الأمطار في غزة وصلت لـ(56%) وبيت لاهيا الأوفر حظاً

اكدت وزارة الزراعة في غزة الأحد، أن نسبة هطول الأمطار على قطاع غزة في كافة المحافظات بلغت 56%.

وأوضح شفيق العراوي مدير عام الإدارة العامة للتربة والري، أن عدد أيام الهطول بغت 21 يوماً، حيث بلغت النسبة المئوية للهطول 56% تقريباً من المعدل العام لكافة المحافظات، فيما كان متوسط الهطول لكافة المناطق 200.7 ملم.

أما متوسط الهطول للمنخفض الأخير فبلغ 24.9 ملم، فيما بلغت كمية المياه التي هطلت على كافة المحافظات الجنوبية 68.2 مليون لتر مكعب، حيث سجل أعلى هطول لهذا المنخفض في بيت لاهيا 37.5 ملم.

وتعتبر هذه الكميات من هطول الأمطار هي أقل من الأعوام الماضية، إلا أن زيادة أيام الأمطار بدأت بتحسين كميتها.

وتستفيد كافة المحاصيل الزراعية وخاصةً الشتوية منها، من كميات الأمطار التي تتساقط على كافة محافظات قطاع غزة، حيث يعتبر في هذا الوقت من العام حل لكل مشكلات المحاصيل عامة وفي أشجار الفاكهة تحديداً والمحاصيل الحقلية.

وأكدت وزارة الزراعة أن كميات هطول الأمطار فى فلسطين تبشر بموسم جيد ينعش القطاع الزراعي.

ودعت الزراعة جميع المزارعين للاستفادة من مياه الأمطار، خاصة التي تتساقط فوق المنازل والبيوت البلاستيكية" في الزراعة وعدم إهدارها، مؤكدة انها على استعداد تام للتعامل مع موسم الأمطار ولتقديم المساعدة والإرشاد للمزارعين، مطالبًا اياهم بإتباع كافة الإرشادات والتعليمات التي تصدرها الوزارة وأخذها في الحسبان لمنع حدوث أي أضرار.