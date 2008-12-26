وزير الصحة بغزة يطلع « الصحة العالمية » على الوضع المأساوي لمرضى القطاع

فلسطين اليوم : غزة

استعرض وزير الصحة بحكومة غزة د.باسم نعيم خلال اتصال هاتفي أجراه، أمس، مع د.حسين الجزائري مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية "امرو" الوضع الصحي المأساوي الذي يعيشه مرضى القطاع المحاصر منذ ما يزيد عن 18 شهرا.

وقال الوزير نعيم: إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تصر على تنفيذ أحكام الإعدام بحق آلاف المرضى من خلال منعهم من السفر للعلاج بالخارج في تحد صارخ لكل القيم والأعراف والمعايير الدولية".

من ناحيته أعرب الجزائري عن استنكاره الشديد لما يفعله الاحتلال من تقويض متعمد للمؤسسات الصحية بمنع إدخال الأدوية والمعدات الطبية, مشدداً على اهتمام منظمته بإنهاء الأزمة الإنسانية الحاصلة في قطاع غزة بكل السبل.

جدير بالذكر أن 275 مريضا استشهدوا في قطاع غزة خلال العامين الماضيين جراء النقص الشديد في الأدوية ونقص الرعاية الطبية, وتعطل العديد من الأجهزة الطبية الضرورية اللازمة لإجراء العمليات الجراحية وإنعاش مرضى العناية المكثفة والأطفال الخدج في الحضانات.