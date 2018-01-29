تفاصيل جديدة عن محاولة اغتيال قيادي بحماس بصيدا

كشفت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، عن تفاصيل جديدة حول محاولة اغتيال القيادي في حركة حماس محمد حمدان في صيدا اللبنانية.

وقد أوضحت الصحيفة، أن الأجهزة الأمنية اللبنانية تمكنت من تحديد هويتي ضابطين إسرائيليين شاركا مع عملاء لبنانيين في محاولة اغتيال القيادي بحماس محمد حمدان في صيدا".

يذكر، أن حمدان أصيب بجراح متوسطة، جراء انفجار استهدفه في صيدا، عندما هَمَ بفتح سيارته.

وأضافت: أن "إسرائيلي" يحمل الجنسيتين "العراقية والسويدية" رافق العميل "م.ب" الى منزل القيادي حمدان يوم تنفيذ محاولة الاغتيال وانتظرا فتح حمدان لسيارته وفجّر أحدهما العبوة، وقد غادر "الإسرائيلي" إلى فرنسا فيما توجه العميل إلى هولندا".

وبينت الصحيفة نقلاً عن الأجهزة الأمنية، أن "إسرائيلية" تحمل الجنسية "الجورجية" تمكنت من زرع العبوة في سيارة القيادي بحماس محمد حمدان ورافقها العميل "م.ب" وغادرت الى دولة عربية ليلة تنفيذ محاولة الاغتيال"