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عباس يلتقي العاهل الأردني اليوم

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:45 - 29 يناير 2018
عباس والعاهل الاردني عباس والعاهل الاردني
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وصل رئيس السلطة محمود عباس، أمس الأحد، الى العاصمة الأردنية عمان، في زيارة رسمية للأردن، قادما من العاصمة الأثيوبية اديس أبابا، بعد مشاركته في القمة الثلاثين للاتحاد الإفريقي المنعقدة على مستوى الزعماء، وإلقائه كلمة هامة.

ومن المقرر أن يلتقي عباس اليوم الاثنين، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وكان في استقبال الرئيس فور وصوله، وزير الإعلام، الناطق باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، وأمين عمان يوسف الشواربة، ومحافظ العاصمة سعد شهاب، ومدير المراسم سامي غوشة، وقائد إقليم شرطة العاصمة، وقائد السرب الملكي، ومدير أمن المطار.

والتقى العاهل الأردني عبد الله الثاني نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس الأحد الماضي، في العاصمة الاردنية عمان.

وجدد الملك عبد الله خلال لقاءه بنس التأكيد على حلّ الدولتين كسبيل للوصول إلى حل شامل للقضية الفلسطينية.

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