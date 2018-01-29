توقف مستشفى بيت حانون عن العمل وتحويل المرضى لمشافي اخرى

أعلن د. أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة في غزة عن توقف العمل في مستشفى بيت حانون شمال قطاع غزة لنفاذ الوقود.

وأكد القدرة انه سيجرى تحويل المرضى الذين يصلون المستشفى الى مشاف اخرى تعمل بنظام التقشف لحين الوصول لحل للازمة.

وبين أن كل ساعة عمل لمولدات وزارة الصحة تكلف الفي دولار في وقت تصل الكهرباء لسكان قطاع غزة 4 ساعات وصل مقابل 16 ساعة قطع.

واجرت وزارة الصحة في غزة لقاء مطولا مع الفصائل الفلسطينية لوضعها في صورة الازمة.

ويشار الى أن 60 الف نسمة في منطقة شمال قطاع غزة بلا خدمات صحية، و45 الف نسمة في شرق محافظة غزة سيكون اطفالهم بلا خدمة صحية مباشرة، وهذا يزيد من العبء والعناء على المرضى اضافة الى انه يزيد من الضغط على المشافي الاخرى ويزيد من حجم الاكتظاظ داخل المستشفيات، ويلغي العمليات الجراحية للمرضى الذين هم على قائمة الانتظار اليوم.

من جهتها، أكدت منظمة الصحة العالمية، أن هناك دول مانحة خصصت مليون دولار للأدوية والمستهلكات الطبية بغزة، وهناك اتصالات مع الحكومة لتنفيذ منحة الوقود لضمان استمرارية القطاع الصحي بغزة".

وقالت منظمة الصحة العالمية: "نراقب الوضع الصحي بغزة ونسعى لتوفير الحلول لنقص الأدوية وأزمة الوقود بالاشتراك مع الحكومة الفلسطينية والدول المانحة".