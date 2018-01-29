اعتقال 18 فلسطينياً في الضفة وغزة وزعم العثور على سلاح

اعتقلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، 18 فلسطينيا في مناطق مختلفة من الضفة الغربية وغزة، وزعم العثور على قطعة سلاح في الخليل.

ففي قطاع غزة ذكرت مصادر عبرية، أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين فلسطينيين بعد اجتيازهم السياج الفاصل جنوبي قطاع غزة.

وقال موقع مفزاك العبري، إن جيش الاحتلال اعتقل فلسطينيين اجتازا السياج الفاصل من جنوب قطاع غزة نحو الداخل.

وفي الضفة، أعلن جيش الاحتلال ان قواته احبطت عملية تسلل قام بها فلسطيني الى مستوطنة ايتمار قرب نابلس شمال الضفة الغربية مساء الأحد.

وزعم الجيش أن الفلسطيني يرتدي زياً عسكرياً ألقي القبض عليه وكان يعتزم الدخول الى المستوطنة، مشيرة إلى أن هناك مشتبه آخر يجري البحث عنه.

وتبين في وقت لاحق، أن الفلسطينيين لم يرتديا زي جنود الاحتلال والحديث يدور عن صيادين والجيش ما يزال يفحص الحادثة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، مساء يوم الأحد، مواطنا من مدينة الخليل بالضفة المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال المتمركزة في محيط الحرم الإبراهيمي الشريف وسط الخليل، اعتقلت الشاب أيمن روحي الفاخوري (26 عاما)، دون معرفة الأسباب ونقلته لجهة غير معلومة.

وفجر اليوم الاثنين اعتقلت قوات الاحتلال عشرات المواطنين من مناطق مختلفة من الضفة الغربية .

كما داهمت قوات الاحتلال فجراً ورشات ومنازل في بلدة بني نعيم شرق الخليل وتسليم استدعاءات واقتحام دير أبو مشعل غرب رام الله.

من جهة أخرى، زعم جيش الاحتلال العثور على سلاح من نوع " ماغ " في منازل أحد الفلسطينيين في مدينة الخليل ، في حادثة هي الثالثة خلال أسبوع واحد فقط للعثور على أسلحة في الخليل .

وبحسب بيان لجيش الاحتلال، "قامت قوات من جيش الاحتلال بالتعاون مع الشاباك بمداهمة أحد منازل الفلسطينيين بالخليل بعد وصول معلومات استخباراتية مسبقة من وجود سلاح داخل المنزل من نوع " رشاش ماغ " الذي تستخدمه قوات المدرعات في جيش الاحتلال" .

