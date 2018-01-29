استقرار جوي وفرصة لتساقط أمطار على بعض المناطق

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، أن يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً إلى بارد ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، بحيث تبقى أقل من معدلها السنوي العام بقليل، فيما تبقى فرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما غد الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صافٍ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغد الأربعاء، يكون الجو صافياً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.