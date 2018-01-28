مؤسسات القطاع الخاص تقرر وقف إدخال البضائع عبر "كرم ابو سالم"

قررت مؤسسات القطاع الخاص في قطاع غزة، وقف التنسيق لدخول جميع أنواع البضائع إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم، لمدة يوم واحد الأسبوع المقبل.

وأفاد ماهر الطباع مدير العلاقات العامة والإعلام بغرفة تجارة وصناعة محافظة غزة في تصريح صحفي مساء اليوم الأحد، بأن مؤسسات القطاع الخاص في قطاع غزة، قررت عقب اجتماعها اليوم، وقف التنسيق لدخول البضائع كافة عبر معبر كرم أبو سالم، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 6/2/2018، ولمدة يوم واحد فقط "كخطوة أولية".

وأشار إلى أن هذه الخطوة جاءت بسبب الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الكارثية في قطاع غزة، مؤكدًا أن الحراك مستمر في هذا الاتجاه.