مواجهات عنيفة اثر اقتحام قوات الاحتلال بلدة "بيت فوريك" قرب نابلس

داهمت قوات الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم الأحد قرية بيت فوريك شرق نابلس من ثلاثة محاور بحثا عن الشاب الآخر الذي حاول التسلل لمستوطنة "ايتمار".

و وفقاً لموقع المستوطنين الاخباري العبري، فإن قوات الاحتلال تواجه مواجهات عنيفة مع عشرات الشبان الفلسطينيين الذين يقومون برشقها بالحجارة، حيث يقوم الجنود "الإسرائيليين" بالرد بإطلاق الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وقد اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الاحد ، شاباً فلسطينياً حاول التسلل لمستوطنة إيتمار، متنكراً بزي جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيما تمكن شاب آخر من الهرب.

ووفقاً لوسائل الإعلام العبرية، فقد رصد عناصر من الجيش شابين يرتديان زياً عسكرياً، كانا يحاولان التسلل لمستوطنة إيتمار، وعند ملاحقتهم تمكن شاب من الهرب والآخر تم القبض عليه.

و ادعى ضابط عسكري "اسرائيلي" أن الشابين تسللا الى المستوطنة و خططا لتنفيذ عملية، و لكن تم احباطها.