بعد تهديدات الأسد.. نتنياهو يتوجه في زيارة خاطفة لموسكو

من المقرر أن يتوجه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو غدا الاثنين، إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة خاطفة للقاء الرئيس الروسي فلادمير بوتين.

ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن نتنياهو قوله: "سأبحث مع بوتين التنسيق الأمن بين إسرائيل والقوات الروسية في سوريا، وتطورات المنطقة".

وتأتي زيارة نتنياهو لموسكو على ضوء التوتر المستمر بين سوريا و"إسرائيل"، حيث أن آخر لقاء جمع نتنياهو وبوتين كان في أغسطس 2017، بعد أن قامت "إسرائيل" بعدد من الغارات الجوية داخل سوريا، وردت القوات السورية وقتها بإطلاق صواريخ مادة للطائرات نحو الطائرات الإسرائيلية.

وكانت وسائل إعلام روسية قالت إن الرئيس السوري بشار الأسد سيأمر بقصف مطار "بنغريون" في المرة المقبلة التي تقدم فيها "إسرائيل" على شن غارات جوية ضد سوريا.

جاءت تصريحات الأسد بعد الغارة الإسرائيلية الأخيرة على مطار دمشق.

وفي سياق متصل، قال الضابط السابق في الجيش الإسرائيلي كوبي مروم: "إن قصف مطار بنغريون من قبل سوريا يعني إعلان الحرب علي إسرائيل، وعلينا جميعاً أن نكون هادئين، فالحديث يدور عن مجرد تصريح فقط لا أكثر".