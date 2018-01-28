عباس يصل العاصمة الأردنية في زيارة رسمية

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الأحد، الى العاصمة الأردنية عمان، في زيارة رسمية للأردن، قادما من العاصمة الأثيوبية اديس أبابا، بعد مشاركته في القمة الثلاثين للاتحاد الإفريقي المنعقدة على مستوى الزعماء.

وكان في استقباله فور وصوله، وزير الإعلام، الناطق باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، وأمين عمان يوسف الشواربة، ومحافظ العاصمة سعد شهاب، ومدير المراسم سامي غوشة، وقائد إقليم شرطة العاصمة، وقائد السرب الملكي، ومدير أمن المطار، حيث استعرض سيادته حرس الشرف الذي اصطف لتحيته.

ومن المقرر أن يلتقي يوم غد الاثنين، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.