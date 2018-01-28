الأرصاد: منخفض جديد يضرب البلاد مطلع الأسبوع المقبل

توقعت الأرصاد الجوية أن يكون الجو الليلة غائم جزئيا وشديد البرودة، أما غدا الاثنين، فيكون الجو غائم جزئيا مع احتمال سقوط امطار خفيفة من حين لآخر في معظم ارجاء فلسطين.

و وفقاً لتوقعات الأرصاد، فإنه اعتباراً من الثلاثاء حتى الجمعة يكون الجو غائم جزئياً مع ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة، حيث يكون الجو شبه ربيعي لمن يحب التنزه.

ووفقا للارصاد الجوية، فحتى الآن بلغت نسبة الأمطار التي وصلت فلسطين60% من بداية فصل الشتاء، ولكن لا زال هناك فرصة في فبراير ومارس، ولا يمكن الحكم على ان العام الحالي هو عام جفاف بسبب قلة الامطار.

اما مطلع الاسبوع المقبل، فمن المتوقع أن يضرب فلسطين منخفض جوي آخر لم تعرف بعد قوته، وكميات الامطار التي يحملها.