اختراق موقع وزارة الصحة رداً على سياساتها تجاه مرضى غزة

اخترقت مجموعة "هاكرز" فلسطيني، مساء اليوم الأحد، الموقع الرسمي لوزارة الصحة الفلسطينية وجميع منافذ الوصول لموقع الوزارة، في رسالة منهم لسياسة الوزارة بحق مرضى قطاع غزة.

وأفاد مصدر خاص لشبكة بيسان بأن هذا الإختراق كان رداً على السياسة المجحفة بحق مرضى قطاع غزة ووقف التحويلات العلاجية لهم.

وفيما يلي النص كاملاً للبيان الذي وجهته مجموعة الهاكرز على موقع الوزارة



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



وزارة الصحة الفلسطينية



موضوع اليوم رسالة بخصوص أرواح وحياة الموطنين المرضي داخل قطاع غزة



بعد ما تكليف الدكتور عبد الناصر دراغمة مديراً عاماً لدائرة العلاج في الخارج وتم ترقية الدكتورة : أميرة الهندي لتكون



مستشارة لوزير الصحة من قيمة أسبوع وضع التحويلات وملفات شؤون المرضي داخل قطاع غزة زي ما هو بل زاد سوء في



ظل عملية تدوير المناصب الحكومية داخل وزارة الصحة أعداد القتلي بتزيد يوم عن يوم في داخل قطاع غزة وبيطل علينا الوزير



بحكي غزة مثل الضفة في العلاج انا برد علي سيادة الدكتورة أميرة وبحكيلك أنتي نجتي من سؤال الدنيا ولنتستطعي الهروب



من مسائلة الله يوم المشهد العظيم



" مَتَى اِسْتَعْبَدْتُم النَّاسَ وَقَدْ وَلَّدَتْهُمْ أَمَهَاتُهُمْ أَحَرّارا " ً



حينما تتزعم امرأة القرار في مصير المرضى وأرواحهم فان ما يحدث " خسة عظيمة " وكأن السيدة أميرة تدفع من جيب أبيها وورثة أمها هي أو أي مسؤول فما هذه الأموال سوى أموال جاءت على حساب حياة الشعب الفلسطيني ومعاناته نعم فلم تكن تحمل تلك المسماة أميرة معنى اسمها بل كانت سببا في أن تضيع الأرواح فقط لان مزاجها لم يطلب منها أن توقع على ورقة تحويله لمشفي خارجي ؟! يا للعار ؟ فمتى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا نعم لقد ولد أهالي غزة أحرارا يا سيدة أميرة فأهل غزة هم من قضوا حياتهم تحت أزيز الطائرات ودمار الاحتلال الغاشم فهكذا يقاوم أم أن هناك تجاه العداء فقط تجاه أهل غزة المسكينة المغلوب على أمرها , أميرة ما الجواب التي تحضرينه لربك اخبريني ؟! يوم يسأل كل مسؤول عما عمل وعما فعل ؟ وحينما تأتي طفلة قتلت " لمزاجك الطهور "

تسأل أمام الرب الأعلى سلها يا رب بأي ذنب قتلت ؟!

لا أظن انك أو غيرك له القدرة على الإجابة ... ويل لكم والخزي لكم



مرة تانيه بكرر سجلوا أننا لن نصغر على بلاط أعتابكم ولا على أبواب معابركم فان أنسانيتنا وكرامتنا نزفت حتى الجفاف على أبوابكم عن أي أدارة تتحدثون هل أدارة الرشاوى أم أدارة المحسوبية أم أدارة التنسيقات الخاصة , نحن هنا لنضع بصمة عنوانها كفى لعبا بنا فنحن لسنا دمى بأيدي احد ولسنا أصنام لنسكت ونصمت على أذلالكم بأي حق يبقى المرضى و أصحاب التأشيرات والتحويلات العلاجية ذليلين داخل المستشفيات داخل غزة ويدخل الأشخاص المختصون بكم بكل سلاسة وسهولة إلي العلاج في الخارج الم تسمعوا هتافات المرضي المساكين " نحن لسنا أصحاب دولارات " الم تستحوا أمام دموع الأطفال والنساء والمرضى الم تخجلوا من أنفسكم هناك مشكلة خارجية لكن المشكلة الأكبر هي إدارتكم بحد ذاتها



وزارة الصحة هي المسؤولة عن حياة وأرواح الأطفال



وفاة الشاب بسام العطّار



وفاة الطفل محمد أحمد السايس 6سنوات



وفاة الرضيع مصعب بلال العرعير



وفاة الرضيع إبراهيم طبيل



وفاة المريض جميل طافش



وفاة الطفل يوسف الأغا



وفاة الطفلة يارا اسماعيل بخيت



وفاة الطفل أحمد أبو عمرة



وفاة الرضيع براء غبن



منع المريضة حنان الحوراني من العلاج في الخارج



منع الحاجة المريضة أمنه مسمح من العلاج في الخارج



والقائمة تزيد في أي لحظة

حسبي الله ونعم الوكيل



رسالتي لكل مواطن فلسطيني من سكان قطاع غزة

" كن عزيزاً وأياك أن تنحني مهم كان الأمر ضرورياً فربما لا تيتك الفرصة كي ترفع رأسك مرة اخري "



" ويا الحليب رضعنا حبك يا وطن "





