مبعوث الرئيس الأمريكي لعملية السلام يهاجم حركة "حماس"

زعم مبعوث الرئيس الأمريكي لعملية السلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، حركة "حماس" بصرف مواردها والمساعدات التي تتلقاها على حفر الأنفاق وصناعة الصواريخ بدلاً من مساعدة المواطنين في قطاع غزة.

وقال غرينبلات، في تصريحات صحافية خلال جولة قام بها برفقة مسؤولين أميركيين وإسرائيليين بمحيط غلاف غزة اليوم الأحد: "حركة حماس تهدر الموارد على الأنفاق والصواريخ لمهاجمة إسرائيل، بدلا من مساعدة شعب غزة من خلال توفير الكهرباء، وتدفق المياه إنماء الاقتصاد".

كما اتهم غرينبلات، في سياق التصريحات التي نقلتها وسائل إعلام عبرية، الحركة بـ "نشر خطاب الكراهية وإثارة حلقة مفرغة من العنف"، مضيفا "غزة تستحق أفضل من ذلك".

من جانبه قال منسق أعمال حكومة الاحتلال في الضفة وغزة يؤاف پولي مردخاي، الذي رافق غرينبلات خلال الجولة، إن "الوضع الصعب في قطاع غزة هو نتيجة السياسة التي تتبعها حماس والتي بدلا من أن تستثمر بـغزة ولمصلحة سكان القطاع فهي تستثمر في انفاق الموت الإرهابية وتصنيع الأسلحة".

وشملت الجولة التي أجراها غرينبلات برفقة مردخاي مواقع عسكرية على الحدود مع قطاع غزة، وخلال الجولة تفقد غرينبلات أحد أنفاق المقاومة الفلسطينية التي تم اكتشافها وتدميرها من قبل الجيش الاحتلال.