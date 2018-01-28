جيل_التحدي_الفلسطيني.. هاشتاج يشيدُ ببطولات شباب الانتفاضة

أطلق نشطاء، اليوم الأحد، حملةً الكترونيةٍ على مواقع التواصل الاجتماعي؛ دعماً للشباب الفلسطيني المنتفض في وجه الاحتلال الإسرائيلي.

وشارك نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحملة على وسم #جيل_التحدي_الفلسطيني تأكيداً منهم على دعم جيل الإنتفاضة الثائر، وهدماً لمقولة رئيسة حكومة الاحتلال السابقة غولدا مائير "الكبار يموتون والصغار ينسون".

ونشر الناشطون مقاطع فيديو وصوراً من المواجهات على نقاط التماس في جميع المدن، ونشروا فيديو ابتسامة الشباب لحظة الاعتقال.

الناشط باسل القريناوي كتب عبر حسابه: "شبابٌ يثور على الظلم الصهيوني، يتحدى أعتى قوةٍ عسكرية، من أجل كرامته ودفاعاً عن عرضه ومقدساته .. لهو منتصر في النهاية ".

والناشط احمد محمد قال: "الحجر والرصاص والسكين والدهس .. وسائل لم يتوان ابطال الانتفاضة على استخدامها في مواجهة الكيان ."

والناشط يحيى حلس قال: "منذ زمن بعيد راهن العدو الصهيوني على الجيل الجديد، عندما قالت العجوز الشمطاء (غولدا مائيرا) الكبار يموتون والصغار ينسون، وماتت هي والمئات من القادة الصهاينة، وأنجبت فلسطين أجيالاً جديدة تعرف جيداً عدوها، وتدرك أن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة".

وكتب الناشط داود ابو ضلفة: " #جيل_التحدي_الفلسطيني من الفتية والشباب الثائرين هم أمل الأمة والوطن وصلابتهم وصبرهم وتحديهم لعنجهية الاحتلال التي لم يسلموا منها".

ونشرت بهية النتشة زوجة الأسير ماهر الهشلمون تغريدة عبر حسابها الشخصي في تويتر: "أنا عبادة #ماهر_الهشلمون حُكم والدي ٢٠٠ سنة، ورغم ذلك أبتسم لأنني من جيل التحدي الذي يؤمن بالنصر والحرية !"

أنا عبادة #ماهر_الهشلمون

حكم والدي ٢٠٠ عام،، ورغم ذلك أبتسم لأنني من جيل التحدي الذي يؤمن بالنصر والحرية !#جيل_التحدي_الفلسطيني pic.twitter.com/ErgNgTirGA — bahiya alnatsha (@bahiyaalnatsha) ٢٨ يناير، ٢٠١٨

إنَّ هذا الجيل ليس كأي جيل ، فهو جيل

حمل رسالة عقديه ، ودافعه للجهاد والرباط ، القدس الشريف وسورة الإسراء ، ووصية خير الأنبياء ::

''لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين لعدوهم

قاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم ''



وعسى أنْ يكون #جيل_التحدي_الفلسطيني

منهم نأمل ذلك pic.twitter.com/Vv6OZgUtYg — الأُترجه سميره|???? (@saehr_s) ٢٨ يناير، ٢٠١٨

قمنا بدفع الرواجم عن الكبار

ليحظى الصغار بدفئ آبائهم

فنحن #جيل_التحدي_الفلسطيني — Adel W.Kbaja (@adelkbaja) ٢٨ يناير، ٢٠١٨

منذ زمن بعيد راهن العدو الصهيوني على الجيل الجديد، عندما قالت العجوز الشمطاء (غولدا مائيرا) " الكبار يموتون والصغار ينسون"، وماتت هي والمئات من القادة الصهاينة،وأنجبت فلسطين أجيالا جديدة تعرف جيدا عدوها، وتدرك أن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة.#جيل_التحدي_الفلسطيني — يحيى حلس #غزة (@yahyaHilles) ٢٨ يناير، ٢٠١٨