صور مسربة لـ"غالكسي إس 9"

قررت شركة سامسونغ إزاحة الستار عن هواتف "غالكسي إس 9"، يوم 25 فبراير/شباط المقبل، بعد تداول صور مسربة للتصميم النهائي له.

وانتشرت، أمس السبت، على شبكة الإنترنت صور جديدة لهواتف "غالاكسي إس 9" و"إس 9+". وأعاد موقع "VB" نشر تلك الصور، التي قيل إنها التصميم النهائي لهواتف سامسونغ الجديدة، التي سيتم الكشف عنها خلال مؤتمر خاص بالشركة، بالتزامن مع معرض برشلونة MWC 2018.

وتظهر الهواتف الجديدة بنفس تصميم الجيل السابق مع بعض الاختلافات الطفيفة، فالحواف الجانبية للشاشة ليست منحنية، بل عادت الشركة لإضافة حواف سميكة لحماية الشاشة على ما يبدو. كما أن الجزء العلوي يحتوي على مجموعة أكبر من المُستشعرات التي قد تكون لتقنيات التعرف على الوجه.

وأعطت سامسونغ أهمية كبرى في الجهاز الجديد للكاميرا، حيث قالت إن الكاميرا جديدة كليا، الأمر الذي يتفق مع بعض الشائعات السابقة التي أفادت أن "غالاكسي إس 9" سيتضمن كاميرا بفتحة عدسة متغيرة لإدخال ضوء حسب الحاجة، وإخراج الصور بأفضل دقّة مُمكنة.

وركزت الشركة الكورية العام الماضي على الشاشة المنحنية، التي تمنح شعورا بالاستمرارية في عرض الصورة، وأطلقت عليها اسم "الشاشة اللا مُنتهية"، ما يجعل التخلي عن ذلك التصميم أمر مستهجن في الوقت الراهن.

