شعت: سنطلب من "اليابان" و"كوريا الجنوبية" الاعتراف بالدولة الفلسطينية

قال نبيل شعث، مستشار الرئيس للعلاقات الدولية والشؤون الخارجية، اليوم الأحد، أنه سيطلب من "اليابان" و"كوريا الجنوبية" الاعتراف بالدولة الفلسطينية على الحدود المحتلة عام ١٩٦٧ والقدس عاصمتها.

وأوضح شعث في بيان صحفي أنه سيطالب "اليابان" أن "تكون جزءا من إطار دولي متعدد الاقطاب للإشراف على عملية السلام، ردا على قرار الرئيس الأمريكي بشأن القدس".

ويبدأ "شعث" غدا الاثنين زيارة لليابان يلتقي خلالها بوزراء وأعضاء بالبرلمان وممثلي جمعيات، وعلى جدول أعماله أيضا زيارة كوريا الجنوبية.

وِأشار إلى أنه سيحث اليابان على "الاعتراف بدولة فلسطين، إضافة إلى تقديم دعم إضافي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)".

وبيّن أن هذه الخطوة تأتي في "إطار الحراك الفلسطيني على المستوى الدولي، ردا على اعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل".

وقال البيان إن "شعث" سيبحث كذلك مع وزير خارجية كوريا الجنوبية، الاعتراف بفلسطين، وتعزيز الدعم المالي والسياسي.