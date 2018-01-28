الكنيست يصوت بالأيام المقبلة على قانون فرض السيادة على الضفة

يصوت كنيست الاحتلال خلال الأيام القريبة المقبلة على مشروع قانون فرض السيادة "الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة، ويأتي ذلك ضمن سلسلة القوانين التي شرعها الكنيست لتطبيق القوانين "الإسرائيلية" على المستوطنات.

وجاء طرح مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست يوأف كيش، في أعقاب الزيارة التي قام بها نائب الرئيس الأميركي مايك بنس إلى البلاد وخطابه في الكنيست، والذي أعلن من خلاله عن دعم واشنطن لكافة الخطوات والإجراءات التي تقوم بها "إسرائيل".

وكانت اللجنة المركزية لحزب "الليكود" صوتت قبل شهر على فرض السيادة "الإسرائيلية" على كافة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبتقديم كيش مشروع القانون سيتعين على السياسيين المعنيين أن يثبتوا ما إذا كانوا مستعدين لاتخاذ قرار بضم المستوطنات خطوة أخرى إلى الأمام وجعلها حقيقة، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الأحد.

وقالت الصحيفة إن "ما من شك في أن طريق هذا المشروع لن يكون سهلا ومن المتوقع أن يسبب عدم ارتياح لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو".

وسيطلق منتدى "موحدون من أجل السيادة" الذي يضم مئات أعضاء اللجنة المركزية لحزب الليكود خلال الأيام المقبلة حملة تسمى "صنع التاريخ" والتي تهدف إلى الضغط على أعضاء الكنيست والوزراء الإسرائيليين من أجل تحريك مشروع فرض السيادة "الإسرائيلية" على الضفة.