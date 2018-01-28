رئيس وزراء الهند يزور الضفة الغربية الشهر المقبل

قال سفير فلسطين لدى الهند عدنان أبو الهيجاء اليوم الاحد، إن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، سيزور رام الله في الضفة الغربية في العاشر من الشهر المقبل.

وذكر أبو الهيجاء أن رئيس الوزراء الهندي سيوقع اتفاقية في المجال الزراعي بين البلدين، وسيفتتح مركز التدريب الدبلوماسي المدعوم من الهند.

وفي السياق أعلنت وزارة الخارجية الهندية أن مودي، سيقوم بجولة شرق أوسطية من 9 إلى 12 فبراير/شباط القادم، وسيقوم بزيارة دولة إلى الضفة الغربية لأول مرة.

وقالت الخارجية الهندية إن مودي سيزور خلال جولته الإمارات، وسلطنة عمان، مضيفة أنه "للمرة الأولى في التاريخ يزور رئيس وزراء الهند فلسطين وثاني زيارة للإمارات، والأولى كذلك لعمان، ومن المقرر أن يجري رئيس الوزراء الهندي محادثات ذات اهتمام لقادة هذه الدول، وكذلك المشاركة في أنشطة أخرى".

وذكرت الخارجية الهندية أن رئيس الوزراء سيلقي كلمة بمناسبة افتتاح القمة العالمية للحكومات في دورتها السادسة والتي تُعقد في الإمارات، وتحضرها الهند كضيف شرف.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء الهندي قام بزيارة إسرائيل في يونيو/حزيران العام الماضي، وعلى عكس الزعماء الآخرين لم يزر مودي الضفة الغربية فيما لقي التقارب الهندي – الإسرائيلي انتقادات لسياسة الهند.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجرى زيارة منتصف الشهر الجاري إلى الهند رغم "خيبة أمله" من رفض نيودلهي دعم الاعتراف بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل".