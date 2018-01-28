واشنطن تسلم الأردن مروحيتي بلاك هوك

سلمت الولايات المتحدة الاردن الاحد مروحيتين من طراز "بلاك هوك" المتعددة المهام ليصل اجمالي عدد المروحيات التي قدمتها واشنطن للمملكة منذ العام الماضي الى 12 مروحية.

وقالت السفارة الاميركية في عمان في بيان، تسلمت وكالة فرانس برس نسخة منه، ان "القوات المسلحة الاردنية استلمت رسمياً اليوم الاحد الشحنة النهائية من مروحيات طراز بلاك هوك من الولايات المتحدة، ليصل العدد الاجمالي الذي استلمته القوات المسلحة الى 12 مروحية خلال الاشهر التسعة الماضية".

واوضح البيان ان "المروحيات ستعزز القوات المسلحة الأردنية وقوة الرد السريع التابعة لها وأمن الأردن".

وتم تسليم المروحيتين خلال حفل حضره الأمير فيصل بن الحسين والقائم بأعمال السفارة الأميركية في عمان هنري ووستر والجنرال جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية الأميركية ممثلاً الولايات المتحدة.

وتم خلال الحفل تقديم عرض جوي بمروحيات بلاك هوك، حيث قام سلاح الجو الملكي الأردني وقوة الرد السريع بعرض لإطلاق نار حي ومواجهة عملية تسلل يُظهران قدرات مروحيات بلاك هوك.

وقال ووستر في الحفل ان "للولايات المتحدة الأميركية والمملكة الأردنية الهاشمية علاقة تاريخية ودائمة، مبنية على القيم المشتركة والمصالح المشتركة".

واضاف ان "شراكتنا العسكرية تجسد أهدافنا المشتركة لمنطقة آمنة ومستقرة"، مشيرا الى ان "احتفال اليوم يمثل بداية لقدرة جديدة لسلاح الجوي الملكي الأردني على شكل أسطول رائع من مروحيات بلاك هوك من طراز يو اتش-60".

وبحسب بيان السفارة فان "الولايات المتحدة قدمت الدفعة الأولى من المروحيات في آذار/مارس 2017 والدفعة النهائية في كانون الأول/ديسمبر 2017، في عملية تسليم بسرعة غير مسبوقة لهذا العدد من الطائرات".

واوضح البيان انه "كدليل على الشراكة الاستراتيجية القوية بين الولايات المتحدة والأردن، خصص الكونغرس الأميركي مبلغ 470 مليون دولار في عام 2017 إلى القوات المسلحة الأردنية وقوات سلاح الجو الملكية، بما في ذلك تدريب للطيارين، والطاقم، وفنيي الصيانة، بالإضافة إلى قطع الغيار والمعدات الأرضية، والأسلحة والذخائر ومأوى لمروحيات بلاك هوك".

واكد ان "الولايات المتحدة ملتزمة بدعم جهود القوات المسلحة الأردنية لحماية حدود الأردن ومكافحة الإرهاب والمساعدة في عمليات الدفاع المدني وهزيمة داعش من خلال التحالف الدولي"، في اشارة الى تنظيم الدولة الاسلامية.

ويعتبر برنامج المساعدات الاميركية للاردن، احد حلفاء واشنطن الاساسيين في الشرق الاوسط، من اكبر برامج المساعدات الاميركية في العالم.

وكان وزير التخطيط الاردني عماد الفاخوري صرح في الثالث من كانون الاول/ديسمبر الماضي ان "إجمالي المساعدات الاقتصادية (غير العسكرية) المقدمة للمملكة من الولايات المتحدة الأميركية للعام 2017 بلغ نحو 812 مليون دولار أميركي".