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مبعوث ترامب يتجول حول غزة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:07 - 28 يناير 2018
المبعوث الأمريكي غرينبلات المبعوث الأمريكي غرينبلات
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قام المبعوث الامريكي الخاص جايسون غرينبلات برفقة ما يسمى بمنسق شؤون المناطق في جيش الاحتلال الاسرائيلي الجنرال بولي مردخاي صباح اليوم الاحد بجولة تفقدية للحدود مع قطاع غزة.

وأطلع موردخاي جايسون على نفق "كرم أبو سالم" الذي تم اكتشافه مؤخراً وحول القضايا الانسانية في قطاع غزة.

وزعم مردخاي أن الوضع الصعب في قطاع غزة، سببه سياسة حركة حماس التي تنفق أموالها على بناء الانفاق، وسياسية السلطة الفلسطينية التي لا تنفق بشكل كافي على قطاع غزة بل تفرض عقوبات على سكان قطاع غزة. على حد قوله.

الجدير ذكره، أن الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أحد عشر عاماً، وفرض إسرائيل قيود على دخول البضائع الى القطاع، هو ما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني، وهو ما يسعى الاحتلال إلى التهرب منه عبر اتهاماته لحركة حماس والسلطة الفلسطينية بالسبب عن تردي الوضع الاقتصادي في القطاع.

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