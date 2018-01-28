الأب مسلم يطالب الفصائل الفلسطينية بإعلان "التجنيد الإجباري"

وجَّه الأب مانويل مسلم رئيس الهيئة الشعبية العالمية لعدالة وسلام القدس، نداءً إلى قادة الفصائل الفلسطينية يطالبهم فيه بإعلان "التجنيد الإجباري" من أجل تحرير القدس وفلسطين من الاحتلال الاسرائيلي.

وقال مسلم في لقاء على "فضائية القدس": "كل يد تمتد لأخذ بندقية واحدة من أيدي المقاومة الفلسطينية يجب أن "تقطع"، وإن سقطت البندقية سقطنا كلنا (..) المطلوب اليوم ليس أن نتباكى، الزمن ليس زمن البكاء، بل زمن الصمود والثبات، لذلك مطلوب من الفصائل إعلان التجنيد الإجباري للدفاع عن المقدسات.

وشدد مانويل مسلم على ضرورة التمسك بالمقاومة الفلسطينية التي تمثل الأمل في التخلص من الاحتلال، قائلاً "أنا فلسطيني أرى كل هذا العذاب الذي نتعرض له، لكن أرى الأمل في شاب يحمل بندقية، ويخوض حرباً، ويقاوم ويحفر الخندق، ويأسر جنوداً إسرائيليين".

وذكر أن الشعب الفلسطيني سيفشل المخططات الصهيوأمريكية التي تنال من مقدساتنا، قائلاً "إن الشعب الفلسطيني سيدوس على رأس ترامب ونتنياهو وكل الغزاة عاجلاً أم آجلا، فلسطين تعلو ولا يُعلى عليها، شعب فلسطين يَقوى ولا يُقوى عليه".

وأشاد مسلم بصمود غزة أمام الاحتلال الإسرائيلي "غزة ليست مسكينة؛ غزة خاضت 3 حروب".

ودعا مسلم إلى ضرورة الاعتماد على الشعوب العربية في التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي، مطالباً إياهم بضرورة حث قياداتهم على دعم المقاومة الفلسطينية بالسلاح والمال اللازم لتحرير فلسطين.