الخليل: القبض على شخص بتهمة "انتحال شخصية" عبر فيس بوك

ألقت الشرطة، اليوم الأحد، القبض على شخص لقيامه بانتحال صفة شخصية اعتبارية عبر موقع "الفيسبوك" في الخليل.

وأوضحت الشرطة في بيان، أنه وبناء على شكوى تقدم بها شخص للشرطة تفيد بقيام مجهول بانتحال شخصيته، وإنشاء صفحة على "الفيسبوك" باسمه، واستخدامها في نشر معلومات كاذبة، على الفور باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري لكشف ملابسات القضية، وإلقاء القبض على المشتبه به".

وأضاف البيان انه وبعد استكمال عملية جمع المعلومات والأدلة الالكترونية المتعلقة بالجريمة، تمكنت المباحث العامة من تحديد هوية المشتبه به وإلقاء القبض عليه، والذي اعترف بقيامه بإنشاء صفحة باسم هذه الشخصية الاعتبارية على "فيسبوك" ونشر معلومات كاذبة عليها.

هذا وأكد البيان توقيف المشتبه به لمدة 24 ساعة، وعرضه على النيابة العامة، لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.