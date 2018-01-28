وقفة احتجاج في قلقيلية ضد تقليص خدمات الأونروا للاجئين

نظمت اللجنة الشعبية لخدمات اللاجئين في قلقيلية اليوم الأحد، وقفة احتجاج ضد سياسة تقليص الخدمات التي تقدمها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا"، في مجالات التعليم والصحة والخدمات.

وقال رئيس اللجنة الشعبية لخدمات اللاجئين في قلقيلية صبري ولويل: وضعنا جدول فعاليات ضد سياسة التقليصات التي تنتهجها وكالة الغوث، مشيرا إلى أنهم خرجوا اليوم لنصرة كرامة المعلمين من حملة الدبلوم، الذي تحاول الوكالة إلى إنهاء عملهم.

وأضاف ولويل أن هذا القرار يؤثر على المسيرة التعليمية ككل، مطالبا الوكالة بالتراجع عن القرار وتطوير الخدمات التي تقدمها، ورفض الهيمنة الأميركية على مقدراتها ومؤسساتها.