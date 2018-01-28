ارتفاع بنسبة 0.11% على مؤشر بورصة فلسطين

سجل المؤشر الرئيسي لبورصة فلسطين ارتفاعا بنسبة 0.11%، اليوم الأحد، في جلسة تداول بلغت قيمتها حوالي 589 ألف دولار أميركي.

وشهدت جلسة اليوم التداول على حوالي 578.98 نقطة، مرتفعا 0.63 نقطة عن آخر جلسة تداول، مدعوما بارتفاع مؤشر قطاع الخدمات 0.79%، مع انخفاض مؤشر غالب قطاعاته.

وانخفض مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.28%، ومؤشر قطاع الاستثمار بنسبة 0.34%، ومؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.55%، ومؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.04%.

وشهدت جلسة اليوم التداول على حوالي 252 ألف سهم، في 158 صفقة، وجرى فيها تداول أسهم 22 شركة، ارتفع منها سهم 9 شركات، وانخفض سهم 8 شركات، واستقر سهم 5 شركات.

والشركات الرابحة كانت: الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات "نابكو"، والوطنية لصناعة الكرتون، ومركز نابلس الجراحي التخصصي، والتأمين الوطنية، والاتحاد للإعمار والاستثمار، والقدس للمستحضرات الطبية، وسجاير القدس، والاتصالات الفلسطينية، والفلسطينية للكهرباء.

وتراجع سهم شركات مطاحن القمح الذهبي، والتكافل الفلسطينية للتأمين، ودار الشفاء لصناعة الأدوية، وفلسطين للتنمية والاستثمار، والبنك الإسلامي العربي، والعربية الفلسطينية للاستثمار "إيبك"، وبنك القدس، وبنك فلسطين.

والشركات المستقرة كانت: المجموعة الأهلية للتأمين، والبنك الإسلامي الفلسطيني، وبنك الاستثمار الفلسطيني، وفلسطين للاستثمار العقاري، وموبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات.