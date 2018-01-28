مؤسسة التعاون تتفقد برامج الوفاء بغزة

استقبلت جمعية الوفاء الخيرية في مدينة الزهراء وسط قطاع غزة وفدا رفيعا من مؤسسة التعاون للاطلاع على خدمات مركز الوفاء لرعاية المسنين ومستشفى الوفاء للتأهيل الطبي.

وترأس الوفد مدير عام التعاون د. تفيدة الجرباوي ومدير التعاون بمكتب غزة م. فادي الهندي ومنسق برنامج التعليم عاطف الغصين فيما كان في استقبالهم عن الوفاء رئيس مجلس الادارة د. جمال خصوان وعدد من أعضاء المجلس اضافة للمدير العام أ. تيسير البلتاجي ومدير مركز المسنين م. بسمان العشي والمدير الطبي للمستشفى د. أيمن البدري.

ورحب د. جمال خصوان بالوفد الزائر وأثنى على جهودهم في دعم رسالة الوفاء الانسانية خلال العقود الماضية مؤكداً على أن بصمة مؤسسة التعاون الانسانية موجودة في كل أرجاء الجمعية ومشيدا بدورهم المتميز في التخفيف من معاناة شعبنا الفلسطيني بشكل عام.

وقدم د. خصوان للوفد الزائر نبذة تعريفية عن الخدمات التي تقدمها جمعية الوفاء وما تعانيه الوفاء في ظل الحصار وقلة الموارد والامكانيات خاصة بعد تدمير مقرات المستشفى إبان العدوان الأخير على غزة عام 2014.

من جانبها، أشادت مدير التعاون د. تفيدة الجرباوي بخدمات وبرامج الوفاء المقدمة للمرضى من ذوي الاعاقة في مستشفى الوفاء ولكبار السن في مركز الوفاء مؤكدةً على العلاقة الوثيقة التي تربط الوفاء بمؤسسة التعاون منذ عقود.

وفي ختام الزيارة تم اصطحاب الوفد في جولة لزيارة المسنين في مركز الوفاء وتفقد المرضى في مستشفى الوفاء، اضافة الى زيارة معرض صور " حكايتنا" والذي يجسد مسيرة عطاء مركز الوفاء على مدى 38 عام.









