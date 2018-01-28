نتنياهو يُقرر شرعنة البؤرة الاستيطانية جلعاد الأسبوع المقبل

قال رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، رداً على ما نشرته الصحافة "الإسرائيلية" عن تأجيل التصويت على شرعنة البؤرة الاستيطانية حفات جلعاد، بأن الحكومة "الإسرائيلية" ستعرض للتصويت على شرعنة البؤرة الأسبوع المقبل.

ووفقاً لصحيفة "يديعوت أحرنوت"، فقد جاءت تصريحات نتنياهو، تأكيداً لما ذكرته مصادر "إسرائيلية" أن نتنياهو قرر إرجاء المصادقة على البؤرة الاستيطانية حفات جلعاد للأسبوع المقبل بسبب التوقيت الحساس.

ويعتبر هذا التأجيل الثالث لشرعنة البؤرة الاستيطانية، وجاء قرار نتنياهو رغم موافقة معظم وزراء الحكومة على شرعنة البؤرة كرد على قتل مستوطن بالقرب منها قبل أسابيع من قبل مسلحين فلسطينيين.

وكان من المتوقع، أن يصادق نتنياهو على شرعنة البؤرة ولكنه أًجل الأمر للأسبوع المقبل ويرجح أن يكون تأجيل المصادقة بسبب لقاء نتنياهو بالرئيس الامريكي دونالد ترامب قبل أيام على هامش منتدي دافوس الاقتصادي في سويسرا.