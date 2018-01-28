الداخلية تُصدر 106 آلاف بطاقة هوية للمواطنين خلال 2017

أصدرت مكاتب الأحوال المدنية في مديريات وزارة الداخلية الخمسة بمحافظات قطاع غزة خلال العام الماضي 2017م أكثر من106 آلاف بطاقة هوية خضراء وسلمتها للمواطنين في وقتٍ قياسي بحيث لم يتعدى إنجاز معاملة بطاقة الهوية ساعات الدوام اليومي للموظفين.

وبحسب تقارير مكاتب الأحوال المدنية سَلَّمتْ دائرة الهويات في مديريات الداخلية بالمحافظات 106 آلاف و257 بطاقة هوية خضراء خلال الفترة الواقعة بين 1/1 إلى31/12/2017م،بواقع 291 بطاقة هوية يومياً شملت بطاقة هوية أولى ،وبدل بالية ، وبدل فاقد، وهويات أولى لطلبة وطالبات المدارس.

ووفقاً للتقارير الصادرة عن مكاتب الأحوال المدنية في مديريات الداخلية بالمحافظات " سَلَّمتْ داخلية غزة المواطنين خلال العام الماضي 35 ألف و583 بطاقة هوية خضراء لأبناء المحافظة ،فيما سَلَّمتْ داخلية خانيونس 21 ألف و19 بطاقة هوية لمواطنين تقدموا بطلبات استخراج هويات أولى أو استبدال هوية بالية أو استخراج هوية بدل فاقد .

بدورها سَلَّمتْ داخلية الشمال خلال العام المنصرم 18ألف و974 بطاقة هوية للمواطنين في المحافظة ، فيما سَلَّمتْ داخلية الوسطى 17ألف و272 بطاقة هوية لأبناء شعبنا في المحافظة ، أما داخلية رفح فقد سَلَّمتْ 13 ألف و409 بطاقات هوية لمواطنين في المحافظة الجنوبية.

ويتم تسليم الهويات الخضراء الأولى لأصحابها في وقتٍ قياسي داخل مكاتب الأحوال المدنية في المحافظات؛ ولا يتعدى إنجاز معاملة بطاقة الهوية ساعات الدوام اليومي ،وفي الحالات الإنسانية يتم فتح مكاتب الداخلية ليلاً وفي الإجازات الرسمية لتلبية احتياجات المواطنين .

ومن باب التخفيف على أبناء شعبنا في قطاع غزة تواصلت وزارة الداخلية مع عشرات المدارس في محافظات قطاع غزة ،حيث تم تسليم الطلاب من الشباب والفتيات (مواليد 2002م) الآلاف من بطاقات الهوية الخضراء الأولى على مقاعد الدراسة في مدارس الثانوية العامة ،وذلك كثمرة للتنسيق بين مديريات وزارة الداخلية ومديريات التربية والتعليم في المحافظات.

كما ونسقت وزارة الداخلية مع كتبة العرائض لمراعاة الحالة الاقتصادية لأبناء شعبنا في قطاع غزة ، حيث تم خفض تكلفة بطاقة الهوية الخضراء على طلاب المدارس من 35 شيكل إلى 28 شيكل فقط.