مصر: حزب الوفد ينقلب على عقبيه ويؤيد في بيان عاجل ترشيح السيسي

أعلنت الهيئة العليا لحزب الوفد، عدم خوضها الانتخابات الرئاسية المقبلة، واستمرار تأييدها ودعمها للرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية.

وقال “الوفد” في بيان عقب اجتماع الهيئة العليا، ألقاه الدكتور هاني سري الدين، إن الوفد يؤيد انتخاب الرئيس السيسي لفترة رئاسية ثانية، لأنه نجح في الحفاظ على الدولة المصرية واستقرارها وسلامة شعبها، خلال دورته الأولى.

وجاء في البيان، أن القرار جاء بناء على رغبة شعبية ووفدية جارفة، ويؤكد “الوفد” أنه كان ومازال وسوف يظل جزءاً أصيلا من الدولة المصرية، مدافعًا عن استقلال قرارها الوطني، متصدياً لكل محاولات التدخل الخارجي في شؤوننا الداخلية، أيا كان قدر التدخل وحجم الدول التي تحاول التدخل في قرارنا الوطني، فالشعب المصري هو صاحب قراره ومالك إرادته.

يأتي ذلك الانقلاب في الموقف بعد أن شهدت أروقة الحزب مشادات واختلافا بين مؤيد لترشيح البدوي ومعارض له، الى أن انتهت الأغلبية برفض الترشيح.

كانت الصحف وفي مقدمتها “الأهرام” قد نشرت في صفحتها الأولى أن الوفد أعلن خوض السباق الرئاسي والدفع برئيسه السيد البدوي مرشحا علىى المقعد الرئاسي، بل وجاء في الخبر أن البدوي تقدم صباح أمس بأوراقه الى المجالس الطبية المتخصصة لتوقيع الكشف الطبي عليه.