ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

6 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر
الاتصالات

تقوم بتمشيط المكان

قوات الاحتلال تقتحم منطقة خلة الطويل في علار

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:33 - 28 يناير 2018
الجيش الإسرائيلي - قوات الاحتلال الجيش الإسرائيلي - قوات الاحتلال
مشاركة

اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، منطقة خلة الطويل، وه الطريق الواصل ما بين بلدتي علار وعتيل، شمال طولكرم، وقامت بعملية تمشيط واسعة في المكان بعد إغلاقه من جميع الجهات.

وقال الناشط سفيان شديد عضو لجنة الإصلاح المركزية في علار، "إن قوة عسكرية كبيرة ترافقها كاسحة ألغام، قدمت من بوابة الجدار العنصري غرب البلدة، وقامت بتمشيط الشارع، مشيرا إلى أنه سمع دوي انفجارات.

وكانت الشرطة عثرت مساء يوم الجمعة الماضي، على عدد من الأجسام المشبوهة مدفونة بجانب الطريق المذكورة أثناء عمل إحدى الدوريات في المنطقة، وقامت إدارة هندسة المتفجرات تساندها قوات من الأجهزة الأمنية بإجراء الفحص الهندسي، ليتبين أنها عبوات شديدة الانفجار وتشكل خطورة على حياة المواطنين، وعملت على تفكيكها.

يشار إلى أن هذا الشارع يصل طوله (2) كم، وتم تعبيده قبل شهرين بتمويل من الحكومة وبلدية علار، وهو الطريق الذي يربط بين بلدتي علار وعتيل المجاورة مع محافظة جنين.

متعلقات