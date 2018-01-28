قوات الاحتلال تقتحم منطقة خلة الطويل في علار

اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، منطقة خلة الطويل، وه الطريق الواصل ما بين بلدتي علار وعتيل، شمال طولكرم، وقامت بعملية تمشيط واسعة في المكان بعد إغلاقه من جميع الجهات.

وقال الناشط سفيان شديد عضو لجنة الإصلاح المركزية في علار، "إن قوة عسكرية كبيرة ترافقها كاسحة ألغام، قدمت من بوابة الجدار العنصري غرب البلدة، وقامت بتمشيط الشارع، مشيرا إلى أنه سمع دوي انفجارات.

وكانت الشرطة عثرت مساء يوم الجمعة الماضي، على عدد من الأجسام المشبوهة مدفونة بجانب الطريق المذكورة أثناء عمل إحدى الدوريات في المنطقة، وقامت إدارة هندسة المتفجرات تساندها قوات من الأجهزة الأمنية بإجراء الفحص الهندسي، ليتبين أنها عبوات شديدة الانفجار وتشكل خطورة على حياة المواطنين، وعملت على تفكيكها.

يشار إلى أن هذا الشارع يصل طوله (2) كم، وتم تعبيده قبل شهرين بتمويل من الحكومة وبلدية علار، وهو الطريق الذي يربط بين بلدتي علار وعتيل المجاورة مع محافظة جنين.