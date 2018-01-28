الزراعة: نسبة الأمطار 56% و"بيت لاهيا" الأكثر كمية

أعلنت وزارة الزراعة في قطاع غزة اليوم الأحد، أن نسبة هطول الأمطار على قطاع غزة في كافة المحافظات بلغت 56%.

وأوضح شفيق إسماعيل العراوي مدير عام الإدارة العامة للتربة والري لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن عدد أيام الهطول 21 يوماً، حيث بلغت النسبة المئوية للهطول 56% تقريباً من المعدل العام لكافة المحافظات، فيما كان متوسط الهطول لكافة المناطق 200.7 ملم.

أما متوسط الهطول للمنخفض الأخير فبلغ 24.9 ملم، فيما بلغت كمية المياه التي هطلت على كافة المحافظات الجنوبية 68.2 مليون لتر مكعب، حيث سجل أعلى هطول لهذا المنخفض في بيت لاهيا 37.5 ملم.

وتعتبر هذه الكميات من هطول الأمطار هي أقل من الأعوام الماضية، إلا أن زيادة أيام الأمطار بدأت بتحسين كميتها .

وتستفيد كافة المحاصيل الزراعية وخاصةً الشتوية منها، من كميات الأمطار التي تتساقط على كافة محافظات قطاع غزة، حيث يعتبر في هذا الوقت من العام حل لكل مشكلات المحاصيل عامة وفي أشجار الفاكهة تحديداً والمحاصيل الحقلية.