هآرتس: الولايات المتحدة تقدم 30 مليون دولار لأجهزة أمن السلطة

أفادت صحيفة هآرتس "الإسرائيلية" صباح اليوم الأحد، بأن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية تتلقى مساعدات سنوية تقدر بـ"30 مليون دولار" من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المساعدات تشكل عاملاً مهماً في أداء أجهزة أمن السلطة وقدرتها على القيام بدورها، موضحة أن جزء كبير من المساعدات يتم تخصيصه لشراء السلاح بالإضافة إلى قيام الولايات المتحدة بتدريب ضباط الأجهزة وذلك بالتنسيق مع الشاباك "الإسرائيلي".

وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب هدد السلطة الفلسطينية بتقليص المساعدات حال استمرار رفض السلطة العودة إلى طاولة المفاوضات حيث قال في مؤتمر دافوس: "إن النقود على الطاولة ولن تقدم طالما بقيت السلطة تصر على موقفها من المفاوضات".