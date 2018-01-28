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خلال عملية عفرين العسكرية

تركيا تكشف عن خسائرها البشرية في عفرين السورية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:10 - 28 يناير 2018
القوات التركية على الحدود مع سوريا القوات التركية على الحدود مع سوريا
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أعلن الجيش التركي ارتفاع عدد قتلى جنوده في اليوم الثامن للعملية العسكرية ضد المسلحين الأكراد في مدينة عفرين السورية ليصل إلى 5 جنود وإصابة 41 آخرين بجراح مختلفة.

وأوضح الجيش التركي، في بيان له أمس السبت، أن جنديين اثنين قتلوا في اليوم الثامن للعملية العسكرية، فيما أصيب 11 آخرين.

كما أعلن الجيش عن مقتل عنصرين من الفصائل السورية المشاركة في العملية العسكرية، وإصابة 4 آخرين بجروح في اليوم الثامن، ليصل العدد الإجمالي للقتلى في صفوف الفصائل إلى 15، بالإضافة إلى 28 جريحا.

وقال الجيش التركي: "إنه قتل 53 مسلحا من المقاتلين الأكراد ومسلحي داعش في اليوم الثامن من العملية، ليصبح العدد الإجمالي للقتلى من المسلحين منذ بدء العملية إلى 447 شخصا.

فيما أكد أن مقاتلاته التابعة لسلاح الجو، دمرت 42 هدفا من مخازن أسلحة ومراكز للمسلحين الأكراد ومسلحي داعش في عفرين، خلال اليوم الثامن، وبذلك وصل عدد الأهداف التي دمرها الجيش التركي منذ بدء العملية إلى 382 هدفاً.

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