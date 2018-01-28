ماذا قال ميسي عن رونالدو وأزمة ريال مدريد؟

نفى النجم الأرجنتيني مهاجم نادي برشلونة الاسباني ليونيل ميسي، وجود أي صداقة تجمعه بالنجم البرتغالي مهاجم نادي غريمه ريال مدريد كريستيانو رونالدو.

وقال ميسي في مقابلة مع مجلة "وورلد سوكر" البريطانية: "الصداقة أمر يبنى بقضاء الوقت مع الشخص الآخر، ليست لدينا علاقة صداقة لأننا نرى بعضنا البعض في ليالي حفلات تسليم الجوائز فقط، وهو الوقت الوحيد الذي نتحدث فيه لبعضنا البعض".

وأكد ميسي أن كل شيء على ما يرام بينه وبين رونالدو، لكن حياتهما لا تتقاطع بشكل كبير.

وعن صراع دوري أبطال أوروبا، قال ميسي: "مانشستر سيتي من أقوى الفرق هذا الموسم، كما هو الأمر بالنسبة لباريس سان جرمان. هما الفريقان الأفضل في أوروبا هذا الموسم".

وعن أزمة ريال مدريد قال النجم ميسي: أزمة ريال مدريد أمر مؤقت بالنسبة له، وأن حامل لقب دوري أبطال أوروبا سيعود للمنافسة على كل البطولات قريبا".

وفيما يتعلق بزميله السابق النجم البرازيلي نيمار، الذي ترك برشلونة الصيف الماضي في انتقال قياسي إلى باريس سان جرمان، قال ميسي: "غير رحيل نيمار طريقة لعبنا، لقد خسرنا الكثير من الناحية الهجومية، ولكن هذا ساعدنا من الناحية الدفاعية"، مشيراً إلى أن برشلونة الآن مسلح بشكل جيد في وسط الملعب، هذا الأمر يعطينا التوازن ويقوي الناحية الدفاعية.