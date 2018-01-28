كتائب القسام تزف المجاهد أحمد عويضة من رفح

زفت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الأحد، المجاهد أحمد حسن عويضة من رفح جنوب قطاع غزة. الذي توفي إثر مرض عضال.

وقالت كتائب القسام في بيانها العسكري: "إن المجاهد القسامي أحمد حسن سالم عويضة (70 عاماً) من مدينة رفح جنوب قطاع غزة توفي إثر إصابته بمرض عضال.

وأضافت "ليغادر دنيانا وما غيّر أو بدّل ولا تخاذل أو تقاعس، بل نذر نفسه لله مجاهداً حتى لقي الله على ذلك، نحسبه من الشهداء والله حسيبه ولا نزكيه على الله".

وسألت الله تعالى أن يتقبله ويسكنه فسيح جناته، وأن يجعل جهاده خالصاً لوجهه الكريم، وأن يصبّر أهله وأحبابه ويحسن عزاءهم،

وختمت الكتائب بيانها مؤكدة أنها ستبقى دماء شهدائنا نبراساً في طريق تحرير فلسطين وناراً تحرق المحتلين حتى يندحروا عن أرضنا بإذن الله.