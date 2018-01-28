طقس فلسطين: أجواء باردة وأمطار محلية

توقع طقس فلسطين اليوم الأحد، أن يكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً نهاراً، وبارداً جداً ليلاً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية.

ووفقاً لموقع الطقس، فيُحتمل تساقط زخات محلية خفيفة من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

أما غداً الاثنين، يكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً نهاراً، وبارداً بشكل واضح ليلاً، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها دون معدلها العام بحدود درجتين مئويتين، ويحتمل تساقط زخات محلية من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ويوم الثلاثاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها دون معدلها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غالباً صافٍ، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً بشكل واضح ليلاً، ويحتمل تشكل الصقيع في بعض المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

أما الأربعاء، توقع طقس فلسطين، أن لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى ادنى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غالباً صافٍ، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً بشكل واضح ليلاً، ويحتمل تشكل الصقيع في بعض المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

بينما توقع أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، الخميس المقبل، ويكون الطقس غالباً صافٍ، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ويوم الجمعة، سيطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلها العام بقليل، ويكون الطقس غالباً صافٍ، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.