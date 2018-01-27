ميسي: برشلونة استفاد من رحيل نيمار

تحدث ليونيل ميسي عن تأثير رحيل زميله السابق نيمار عن صفوف برشلونة الإسباني، بعد عدة أشهر من انتقال الأخير إلى باريس سان جرمان الفرنسي.

واعتبر ميسي أن الفريق الكتالوني استفاد بشكل ما من رحيل النجم البرازيلي، رغم أنه خسر مهاراته ومراوغاته.

وقال قائد منتخب الأرجنتين في مقابلة مع مجلة "وورلد سَكَر": "رحيل نيمار غير طريقة لعبنا. فقدنا الكثير من القدرات الهجومية، لكن ذلك ساعدنا دفاعيا".

وتابع ميسي: "الآن نحن منظمون أكثر في خط الوسط. دون نيمار نحن فريق أكثر توازنا".

ويبدو أن ميسي كان يشير إلى نقطة ضعف نيمار المتمثلة في عدم تنفيذه للواجبات الدفاعية بالقدر الكافي.

ورغم تصدر برشلونة للدوري الإسباني وبلوغه دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، فإن الفريق لم يستعد بعد قوته الهجومية وقت وجود نيمار.

ورحل نيمار إلى باريس سان جرمان الصيف الماضي مقابل 222 مليون يورو، في أكبر صفقة عرفتها ملاعب كرة القدم من نشأت اللعبة.