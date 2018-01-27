بالونات كادت تسبب كارثة جوية في إنجلترا

قال محققون بريطانيون إن باقة من بالونات إحد الحفلات على الأغلب، اصطدمت مع طائرة رجال أعمال، بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار مدينة لندن.

وأوضح محققون في هيئة سلامة المطارات في بريطانيا، المعروفة باسم "إيربروكس"، السبت، أن الحظ الجيد ساعد في عدم تحول الحادثة التي وقعت في 6 أكتوبر إلى كارثة.

وكانت طائرة "سيسنا" الخاصة تحلق نحو ارتفاع الطواف الجوي، عندما رصد أحد الطيارين نحو 20 بالونا أسود وأصفر، وصرخ "احترس".

وقال المسؤولون إن الطيار الآلي الخاص بالطائرة لم يكن متصلا بها، وناور الطاقم حتى يتفادى البالونات الأكبر.

وكانت الحادثة واحدة من 15 حادثة تخضع لتقييم من مجلس سلامة الطيران في الاجتماع الشهري.