مصر تعتزم وقف استيراد الغاز

أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، السبت، أن بلاده تعتزم وقف استيراد الغاز الطبيعي المسال بنهاية العام المالي الجاري والذي ينتهي بنهاية يونيو/حزيران المقبل.

ويبدأ العام المالي بمصر في مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

وقال الوزير المصري في مؤتمر صحفي بالقاهرة اليوم، إن بلاده ستوفر 250 مليون دولار شهريا نتيجة وقف استيراد الغاز الطبيعي المسال، دون تفاصيل.

وكانت مصر أعلنت سابقا أنها تستهدف وقف الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي بحلول 2019.

وتأمل مصر في زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى 6.1 مليارات قدم مكعب يوميا، بحلول منتصف 2018، من 5.1 مليارات يوميا في الوقت الحالي، بينما تستهلك يوميا 5.8 مليارات قدم مكعبة، بحسب تصريح سابق للملا.

كانت مصر، أعلنت منتصف الشهر الماضي عن بدء الإنتاج من حقل ظهر قبالة ساحل البحر المتوسط (شمال)، بمعدل مبدئي 350 مليون قدم مكعب غاز يوميا.

وتطمح مصر لأن يصل الإنتاج من حقل ظهر إلى مليار قدم مكعب غاز يوميا في منتصف العام الجاري.