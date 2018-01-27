عباس يصل أديس أبابا للمشاركة في قمة الاتحاد الافريقي

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم السبت، إلى العاصمة الأثيوبية أديس بابا، للمشاركة في قمة الاتحاد الإفريقي في دورتها الثلاثين التي تنعقد غدا وبعد غد.

وسيلقي عباس خطابا هاما أمام القمة غدا الأحد، كما سيلتقي عددا من الرؤساء والمسؤولين الأفارقة على هامشها.

ومن المقرر تقديم مشروع قرار فلسطيني لاعتماده في القمة يؤكد الموقف الإفريقي الرافض لإعلان ترمب بشأن القدس والمواقف الداعمة للقضية الفلسطينية، ويتضمن العديد من النقاط المتعلقة بالقدس وعدم نقل أية سفارة إليها، والاستيطان وضرورة وقفه، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا.