الثلوج تعطل النقل البري والجوي في الصين

أدى تساقط الثلوج بكثافة على أجزاء من الصين، إلى إغلاق طرق سريعة وإلغاء رحلات قطارات وطيران، كما تسبب في توقف مباراة لكرة القدم بين منتخبي فيتنام وأوزبكستان في بطولة كأس آسيا لكرة القدم تحت 23 عاما.

وأوضحت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أنه جرى إغلاق أجزاء في أكثر من 30 طريقا سريعا في إقليم هوبي بوسط البلاد، بسبب الثلوج.

وألغت محطات القطارات الثلاث في ووهان عاصمة هوبي أكثر من 100 رحلة قطار، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وبحلول الظهيرة تقريبا (0400 بتوقيت غرينتش)، تم إلغاء 95 رحلة طيران في مطار ووهان تيانخه الدولي، مما أسفر عن تقطع السبل بنحو 1200 راكب.

كما ألغي الكثير من الرحلات في مطار ناننينغ في منطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية شتشوانغ جنوبي البلاد.

وفي مدينة تشانغتشو بإقليم جيانغسو جنوبي البلاد، توقف بعد ظهر السبت الشوط الثاني من مباراة كرة القدم بين منتخبي فيتنام وأوزبكستان في بطولة كأس آسيا لكرة القدم تحت 23 عاما، لمدة ساعة تقريبا.

وجددت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرها، السبت، من تعرض وسط وشرق البلاد لعواصف ثلجية.